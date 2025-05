papa leone xiv si affaccia e pronuncia il suo primo discorso video

Questa sera Papa Leone XIV , preceduto dalla Croce , si è affaccia to alla Loggia esterna della Benedizione della Basilica Vaticana per salutare il popolo e impartire la Benedizione Apostolica "Urbi et Orbi" . Prima della Benedizione il nuovo Papa ha rivolto ai fedeli le parole che seguono: Parole del Santo Padre La pace sia con tutti voi! Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del. 🔗 Feedpress.me

Papa Leone XIV si affaccia per la prima volta in San Pietro - Città del Vaticano, 8 mag. (askanews) - Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro indossando la tradizionale "mozzetta" rossa, una mantellina corta, chiusa sul petto da una serie di bottoni, che Papa Francesco non indossò nel 2013 quando si affacciò dopo la sua elezione. Evidentemente emozionato, ha salutato la folla in piazza. 🔗quotidiano.net