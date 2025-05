Papa Leone XIV ragazzo americano in piazza San Pietro | Orgoglioso che il nuovo Pontefice venga dagli Usa

“Sono molto fortunato ad essere qui adesso, sono molto Orgoglioso che ci sia un americano in Vaticano ora. Spero che porti pace e che possa mediare tra gli Stati Uniti e l’Europa“, ha detto William Jordan, un ragazzo statunitense accorso in piazza San Pietro per l’elezione di PapaLeone XIV. “Non me l’aspettavo, in caso di un americano pensavo che eleggessero Burke, uno dei miei cardinali preferiti. E’ una grande sorpresa per me. Sono religioso ma non sono cattolico comunque”, ha aggiunto. “Spero che possa mediare tra gli Stati Uniti e l’Europa, spero che porti tranquillità e che possa placare le tensioni tra Usa e Europa”. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, ragazzo americano in piazza San Pietro: “Orgoglioso che il nuovo Pontefice venga dagli Usa”

Leone XIV è il nuovo papa, emozione in tutto il mondo per il nuovo pontefice: l'americano Robert Francis Prevost - Tutti gli occhi alla Loggia delle Benedizioni per il primo sguardo al nuovo papa. Il nuovo pontefice è Leone XIV: questo il nome scelto dallo statunitense Robert Francis Prevost. Dopo la fumata bianca giunta pochi minuti dopo le 18 di giovedì, al termine di uno dei Conclavi più brevi dell'epoca... 🔗ravennatoday.it

Papa Leone XIV e Vance, quando criticò il vicepresidente - (Adnkronos) – Il nuovo Papa Leone XIV, attivo sui social ed in particolare su X, condivise sul social di Elon Musk un editoriale del National Catholic Reporter (Ncr) critico nei confronti di alcune dichiarazioni rilasciate a febbraio dal vice presidente degli Stati Uniti e intitolato: "Jd Vance sbaglia: Gesù non ci chiede di fare la […] 🔗periodicodaily.com

Eletto Papa Leone XIV, canti e balli in piazza: "Siamo peruviani, orgogliosi di lui" - Balli, cori, bandiere e tanta, tanta emozione tra i fedeli in piazza, commossi ed entusiasti per l'elezione di Prevost come nuovo Pontefice, Papa Leone XIV. "E' emozionante veramente", dicono alcuni fedeli arrivati dal Perù, "un'emozione grandissima per tutto il popolo peruviano". "Siamo americani quindi per noi è emozionante", dicono altri. 🔗tgcom24.mediaset.it

