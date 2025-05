Papa Leone XIV nel mirino dei cospirazionisti MAGA Laura Loomer | È anti-Trump Un’altra marionetta marxista in Vaticano

Non è stato solo il post su JD Vance a scatenare le reazioni di democratici e repubblicani americani. Poco dopo l’annuncio dell’elezione di Robert Francis Prevost come PapaLeone XIV, c’è chi ha rilanciato con tono polemico e accusatorio un altro post del 2015, pubblicato dallo stesso account X, in cui viene contestata la retorica anti immigrazione di Donald Trump. Ad intervenire è stata l’influencer cospirazionista di estrema destra LauraLoomer, considerata l’ombra dell’attuale Presidente americano, con un post infuocato contro Prevost: «È anti-Trump, anti-MAGA, a favore delle frontiere aperte ed è un marxista convinto come Papa Francesco. I cattolici non hanno nulla di buono da aspettarsi. Un’altramarionettamarxista in Vaticano».I post critici su Trump dall’account “Robert Prevost”Il post, attribuito a PapaLeone XIV, riprende un articolo del Washington Post: «Cardinale Dolan: perché la retorica anti-immigrazione di Donald Trump è così problematica». 🔗Open.online