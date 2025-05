Papa Leone XIV migliaia di persone pregano assieme a lui in piazza San Pietro

Robert Francis Prevost è il nuovo Papa con il nome di Leone XIV. Il Pontefice si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni e ha tenuto il suo primo discorso come guida della Chiesa Cattolica, davanti a una piazza San Pietro gremita di fedeli. In seguito ha chiuso la prima apparizione pubblica con una preghiera alla Vergine Maria, seguito dalla migliaia di persone accorse in Vaticano. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, migliaia di persone pregano assieme a lui in piazza San Pietro

