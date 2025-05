Papa Leone XIV Mattarella | Italia garantirà impegno per pace Meloni | Guarderemo a lei come guida

(Adnkronos) – L'Italiagarantiràimpegno per pace, diritti inviolabili, dignità e libertà'. Lo assicura il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a PapaLeone XIV. "Nel partecipare al 'gaudium magnum' annunziato pochi momenti fa alla cristianità e al mondo dal cardinale protodiacono, desidero far giungere, anche a nome del popolo Italiano, fervidi . 🔗Periodicodaily.com

Il messaggio di Mattarella al nuovo Papa Leone XIV. Meloni: “Un potente richiamo alla pace” - “In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarLe l’impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone. 🔗ilfattoquotidiano.it

Mattarella a Leone XIV: fervidi auguri per un lungo e fecondo pontificato - Roma, 8 mag. (askanews) – “Nel partecipare al ‘gaudium magnum’ annunziato pochi momenti fa alla cristianità e al mondo dal cardinale protodiacono, desidero far giungere, anche a nome del popolo italiano, fervidi auguri per un lungo e fecondo pontificato, oltre che per il benessere spirituale e personale di Vostra Santità”. E’ quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Papa Leone XIV appena eletto. 🔗ildenaro.it

Chi è Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV: perché sarà il pontefice dei lavoratori - È Robert Francis Prevost il successore di Francesco. Con il nome di Leone XIV, il prefetto del Dicastero per i vescovi, 69 anni di Chicago, è il primo Papa nordamericano. La fumata bianca del Conclave è arrivata alla quarta votazione tra le campane a festa di tutte le chiese del Vaticano e di Roma.Di fronte alla folla esultante, il cardinale protodiacono Dominique Mamberti ha proclamato il nome del Pontefice dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro. 🔗quifinanza.it

