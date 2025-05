Papa Leone XIV Mattarella | Italia garantirà impegno per pace Meloni | Guarderemo a lei come guida

Il messaggio di Mattarella al nuovo Papa Leone XIV. Meloni: “Un potente richiamo alla pace” - “In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarLe l’impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone. 🔗ilfattoquotidiano.it

