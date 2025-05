Papa Leone XIV l' elezione nel giorno della Madonna di Pompei | gli auguri dalla Calabria

Elezione Papa Leone XIV, arriva il messaggio di De Laurentiis - Aurelio De Laurentiis ha voluto subito salutare l’elezione di Papa Leone XIVQuesto pomeriggio, di fatto, sarà scritto nel libro di storia, visto che è stato eletto il nuovo Papa. Verso le ore 18.00, infatti, c’è stata l’attesissima fumata bianca.Il nuovo Papa, dunque, è lo statunitense Robert Francis Prevost, il quale si chiamerà con il nome di Leone XIV. Proprio in questi minuti, tra l’altro, è arrivato anche il messaggio di Aurelio De Laurentiis per il nuovo Pontefice. 🔗 spazionapoli.it

Leone XIV, l’omaggio in spagnolo del primo Papa americano: cosa ha detto - (Adnkronos) – Robert Francis Prevost ha utilizzato principalmente l'italiano per rivolgersi ai fedeli nel suo primo discorso come Papa Leone XIV, ma ha tenuto a dire qualche frase anche in spagnolo. Un omaggio alla diocesi del Perù dove è stato missionario per oltre un decennio. "Se mi permettete voglio rivolgere un saluto a tutti e […] 🔗periodicodaily.com