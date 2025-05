Papa Leone XIV le differenze con Francesco | che pontificato sarà

Habemus Papa. Eletto Robert Francis Prevost al soglio pontificio: saràPapaLeone XIV. Il primo Pontefice statunitense della storia è stato eletto oggi, giovedì 8 maggio. Un nome che evoca una tradizione di papi riformatori e intellettualmente attenti alle questioni sociali. Nato a Chicago nel 1955, agostiniano, missionario in America Latina e per anni influente prefetto del Dicastero per i Vescovi, ha fama di uomo pragmatico, di centrista, di grande mediatore.La sua elezione, arrivata dopo un conclave rapido e in linea con gli ultimi, segnala una volontà chiara del Collegio cardinalizio: proseguire sulla strada della riforma, ma con un profilo pastorale ed ecclesiale solido, più radicato nella tradizione quanto nelle dinamiche del mondo globale. Prevost porta infatti con sé un bagaglio di esperienze interculturali che ne fanno un uomo-ponte tra Nord e Sud del mondo. 🔗Liberoquotidiano.it

