Papa Leone XIV la folla canta cori | Leone Leone Leone

“Leone, Leone, Leone”. La folla incita il nuovo PapaLeone XIV, neoeletto pontefice al quarto scrutinio del conclave 2025, nel pomeriggio di giovedì 8 maggio 2025. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, la folla canta cori: “Leone, Leone, Leone”

Approfondimenti da altre fonti

“La pace sia con voi”: le prime parole di Papa Leone XIV. Occhi lucidi davanti alla folla che grida il suo nome - L’attesa, piazza San Pietro gremita, urla e applausi in via della Conciliazione all’annuncio dell’avvenuta elezione del nuovo Pontefice: Papa Leone XIV, il cardinale statunitense di origini latine Robert Francis Prevost. È stato eletto alla quarta votazione del secondo giorno. L’elezione era stata in qualche modo pronosticata dal cardinale decano Giovanni Battista Re, che in mattinata, in visita a Pompei, aveva rivolto una preghiera alla Madonna, auspicando che «questa sera tornando a Roma trovi già la fumata bianca». 🔗secoloditalia.it

“La pace sia con voi”: le prime parole di Papa Leone XIV. Occhi luci davanti alla folla che grida il suo nome - Un’attesa infinita, piazza San Pietro gremita, urla e applausi in via della Conciliazione all’annuncio dell’avvenuta elezione del nuovo Pontefice: Papa Leone XIV, il cardinale statunitense di origini latine, Robert Francis Prevost. Passano un po’ di minuti, interminabili, prima che il successore di Papa Francesco si affacci dalla loggia delle benedizioni per salutare la folla che lo acclama e urla “Leone, Leone”. 🔗secoloditalia.it

Il video della folla che si riversa in strada a Roma per Papa Leone XIV: oltre 150mila persone a San Pietro - Fumata bianca, il Papa è stato eletto. E ad assistere al primo saluto di Papa Leone XIV arrivano oltre 150mila persone in un'ora.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Eletto Robert Francis Prevost, è papa Leone XIV; Video. Papa Leone XIV, primo papa statunitense, si rivolge alla folla in Piazza San Pietro; La commozione di Papa Leone XIV davanti alla folla in piazza San Pietro; Habemus Papam, eletto l'americano Robert Francis Prevost: è Leone XIV. La pace sia con voi - Bruni: Scelta nome Leone XIV chiaro riferimento a Rerum Novarum. 🔗Cosa riportano altre fonti

Papa Leone XIV, primo papa statunitense, si rivolge alla folla in Piazza San Pietro - Papa Leone XIV, il primo papa statunitense, si è rivolto ai fedeli in Piazza San Pietro, sottolineando la pace, il dialogo e l'unità, ricordando le sue origini di sacerdote agostiniano. View on eurone ... 🔗msn.com

Il video della folla che si riversa in strada a Roma per Papa Leone XIV: oltre 150mila persone a San Pietro - Fumata bianca, il Papa è stato eletto. E ad assistere al primo saluto del nuovo pontefice in piazza San Pietro arriva anche il sindaco di Roma Roberto ... 🔗fanpage.it

Leone XIV si presenta in Piazza San Pietro dopo elezione, gli applausi della folla per il nuovo Papa - (Agenzia Vista) Vaticano, 08 maggio 2025 Il nuovo Papa è l'americano Prevost, ha scelto come nome Leone XIV. Ecco la sua presentazione alla folla dal balcone di Piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista ... 🔗la7.it