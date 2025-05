PapaLeone XIV ha rivolto il suo primodiscorso ai fedeli in piazza San Pietro invocando la pace, ringraziando Papa Francesco e i cardinali elettori, e tracciando una visione di Chiesa sinodale, missionaria e aperta al dialogo: ecco il testointegrale delle sue paroleQuesta sera il neo eletto PapaLeone XIV si è affacciato alla Loggia esterna della Benedizione della Basilica di San Pietro per salutare il popolo e impartire la Benedizione Apostolica “Urbi et Orbi”.Il testointegrale del primodiscorso di PapaLeone XIVQuesto il testointegrale del primodiscorso di Robert Francis Prevost eletto Papa:La pace sia con tutti voi!Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch’io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. 🔗.com

© .com - Papa Leone XIV, il testo integrale del suo primo discorso: «Siamo tutti nelle mani di Dio, senza paura»