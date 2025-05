Papa Leone XIV il momento dell' annuncio | Habemus Papam

Il cardinale protodiacono, il francese Dominique Mamberti, ha pronunciato la solenne formula dell'"HabemusPapam". Affacciandosi dalla Loggia delle Benedizioni, è stato il momentodell'annuncio del neo-eletto al Soglio di Pietro. La piazza è esplosa in un giubilo di festa. Il nuovo Papa, Robert Prevost, ha scelto di chiamarsi Leone XIV. Circa 100mila persone a San Pietro al momentodell'annuncio del nome del nuovo pontefice, secondo quanto si apprende da fonti delle forze dell'ordine."La pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il Buon Pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anche io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra", le prime parole di Papa Leone XIV rivolte alla folla in piazza San Pietro. 🔗Liberoquotidiano.it

