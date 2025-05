© Parmatoday.it - Papa Leone XIV, il commento di Guerra: "Sia punto di riferimento per un mondo più giusto"

"Le prime parole di Papa Leone XIV sono state parole di pace, di una pace 'disarmante, umile e perseverante'. Robert FLrancis Prevost guiderà la Chiesa in uno dei momenti più delicati e violenti della storia recente. Un Papa missionario, un Papa agostiniano, il primo statunitense. Che abbia la. 🔗 Parmatoday.it

Durante l’inaugurazione della nuova libreria Rizzoli nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, Marina Berlusconi ha espresso forti timori sull’operato di Donald Trump. «Sono preoccupata in generale per quello che fa. E obiettivamente quelle che erano solo preoccupazioni fino a poco tempo fa, durante la campagna elettorale, si sono purtroppo trasformate in realtà», ha affermato la presidente di Fininvest e Mondadori. 🔗lettera43.it