Papa Leone XIV il cardinale Prevost eletto Pontefice | le videonews dal nostro inviato

(Adnkronos) – Il cardinale americano Robert Francis Prevost eletto Pontefice dal Conclave dopo due giorni con il nome di Papa Leone XIV. Tra le prime parole il ricordo di Papa Francesco, ma anche il saluto a sorpresa in spagnolo alla sua diocesi in Perù. — [email protected] (Web Info) 🔗 Periodicodaily.com

Conclave 2025, arriva la fumata bianca: il nuovo Papa è Leone XIV, il cardinale Robert Francis Prevost - Il Conclave 2025 si è pronunciato al mondo intero con la fumata bianca. E’ stato eletto il nuovo Papa: si tratta del Cardinale Robert Francis Prevost che ha scelto il nome di Leone XIV.Leone XIV, il Cardinale Robert Francis Prevost è il nuovo PapaDopo la morte di Papa Francesco che ha scosso il mondo intero, gli occhi del mondo Cattolico (e non solo) erano rivolti al Conclave 2025 che ha visto la riunione del collegio cardinalizio della Chiesa cattolica per l’elezione del nuovo Papa. 🔗 superguidatv.it

Papa Leone XIV in Puglia. La visita nel 2024 del cardinale Robert Francis Prevost. «Una persona mite» - Nel 2024 Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, è stato in Puglia. Fu in visita ad Andria il 10 e l'11 marzo, nella Basilica della Madonna dei Miracoli. Tenne la santa messa per il... 🔗quotidianodipuglia.it