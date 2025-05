Lo Spirito Santo, fanno notare in Vaticano, ha cambiato lingua: è arrivato all'inglese passando per lo spagnolo. Papa Robert Francis Prevost, Leone XIV, é il primo Pontefice americano negli oltre duemila anni della storia della Chiesa. Diciamo che rappresenta tutto il continente americano, perché, nato a Chicago, ha avuto le principali esperienze pastorali missionarie in Perù. Fatemi subito esprimere un pensiero che credo sia quello che alberga, da questo pomeriggio, nella testa del nuovo Pontefice: eredita da Bergoglio la parola "pace" ma in un mondo ormai in piena tempestaL'articolo PapaLeone XIV: eredita da Bergoglio la parola “pace” in un mondo in tempesta proviene da Firenze Post. 🔗.com

© .com - Papa Leone XIV: eredita da Bergoglio la parola “pace” in un mondo in tempesta