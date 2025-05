Papa Leone XIV eletto il cardinale statunitense Robert Francis Prevost | Una Chiesa missionaria che costruisce ponti e dialogo

Il cardinalestatunitenseRobertFrancisPrevost è stato eletto nuovo Papa col nome di Leone XIV: succede a Papa Francesco e diventa il primo Pontefice americano nella storia, ecco le sue prime parole e il videoIl cardinaleRobertFrancisPrevost, prefetto del Dicastero per i Vescovi, è stato eletto al soglio pontificio col nome di Leone XIV, succedendo a Papa Francesco. La fumata bianca è arrivata oggi alle 18.07 ponendo fine al conclave, al quale hanno partecipato 128 cardinali elettori da tutto il mondo. Nato a Chicago nel 1955, Leone XIV è il primo Papastatunitense della storia, un segnale importante che conferma l’universalità della Chiesa e l’attenzione verso l’America settentrionale, da tempo considerata una delle aree più influenti nella geografia cattolica mondiale, e forse un messaggio di sfida chiaro al presidente Donald Trump. 🔗.com © .com - Papa Leone XIV, eletto il cardinale statunitense Robert Francis Prevost: «Una Chiesa missionaria, che costruisce ponti e dialogo»

Il nuovo Papa, Robert Prevost, ha scelto di chiamarsi Leone XIV. L’annuncio è del cardinale Dominique Mamberti. Dunque, fumata bianca al Conclave dei cardinali riuniti nella Cappella Sistina in Vaticano dal pomeriggio di ieri, mercoledì 7 maggio: alla quarta votazione è stato eletto il nuovo Papa. Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro indossando la tradizionale “mozzetta” rossa, una mantellina corta, chiusa sul petto da una serie di bottoni, che Papa Francesco non indossò nel 2013 quando si affacciò dopo la sua elezione. 🔗ilfogliettone.it

