Papa Leone XIV e Vance quando criticò il vicepresidente

(Adnkronos) – Il nuovo PapaLeone XIV, attivo sui social ed in particolare su X, condivise sul social di Elon Musk un editoriale del National Catholic Reporter (Ncr) critico nei confronti di alcune dichiarazioni rilasciate a febbraio dal vice presidente degli Stati Uniti e intitolato: "Jd Vance sbaglia: Gesù non ci chiede di fare la .L'articolo PapaLeone XIV e Vance, quandocriticò il vicepresidente proviene da Webmagazine24.

L'account X di Papa Leone XIV e i tweet contro la politica sui migranti di Trump e J.D. Vance - Il nuovo Papa è l'americano Robert Francis Prevost. La stessa nazionalità di Donald Trump ma, a giudicare da alcuni suoi tweet risalenti allo scorso febbraio, con idee molto diverse sul tema dei migranti. L'account X di Papa Leone XIV veniva usato per lo più per repostare contenuti e notizie riguardanti la Chiesa, Papa Francesco o eventi legati alla sua attività in Peru. Recentemente però Prevost aveva pubblicato due articoli, uno di America Magazine e uno di NcrOnline che esprimevano una linea contraria rispetto a quella portata avanti negli Stati Uniti da Donald J. 🔗ilfoglio.it

Come cambia la programmazione TV dell'8 maggio dopo l'elezione di Papa Leone XIV - La fumata bianca e l'elezione del cardinale Prevost come nuovo Papa hanno rivoluzionato i palinsesti televisivi per la sera di giovedì 8 maggio 2025: ecco cosa andrà in onda sui principali canali. La fumata bianca del Conclave ha sconvolto i palinsesti TV di giovedì 8 maggio. L'elezione di Papa Leone XIV, il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, ha di fatto spazzato via le prime serate già previsre delle reti principali. 🔗movieplayer.it

"La pace sia con tutti voi", le prime parole di Papa Leone XIV dopo l'elezione - (Agenzia Vista) Vaticano, 08 maggio 2025 Affacciandosi dalla loggia centrale di San Pietro, il nuovo Papa, l'americano Robert Prevost – che ha scelto il nome di Leone XIV – ha pronunciato le sue prime parole da pontefice: “La pace sia con tutti voi”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

