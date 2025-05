Papa Leone XIV e quella somiglianza con Gualtieri e molti altri | il web esplode

L’annuncio della fumata bianca e della proclamazione di Robert Francis Prevost – il primo Pontefice statunitense – ha scatenato un’autentica esplosione di reazioni sui social. Secondo i dati di Arcadia, nelle ore immediatamente successive alla comparsa del nuovo Papa sulla loggia del Palazzo Apostolico le interazioni con il termine “Prevost” sono aumentate del +86,4%, mentre quelle per “new pope” si sono attestate intorno all’80%. Negli Stati Uniti si contano già oltre 9?milioni di mention dedicate al primo Pontefice a stelle e strisce.Oltre alle cifre, a dominare il dibattito online è stata la caccia alle somiglianze. Tra i volti più gettonati per i paragoni c’è quello del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Un Papa americano in piena era Trump sosia di Gualtieri che si chiama come il figlio di Fedez. 🔗Thesocialpost.it

