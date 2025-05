Papa Leone XIV e la foto su X come Claudio Ranieri

(Adnkronos) – Il cardinale Robert Francis viene eletto Papa con il nome di Leone XIV. Il Pontefice si presenta alla folla entusiasta radunata in piazza San Pietro, le foto e le immagini rimbalzano ovunque. Sui social, tra la valanga di messaggi in particolare su X, tanti utenti evidenziano una vaga somiglianza con Papa Giovanni Paolo .L'articolo PapaLeone XIV e la foto su X, "comeClaudioRanieri" proviene da Webmagazine24.

Papa Leone XIV, la coincidenza ha dell’incredibile: le foto che spiegano tutto - Certe coincidenze sembrano scritte più in cielo che nei manuali di storia. O forse, chissà, suggerite da qualche soffio di Spirito. Guardando il volto del nuovo Papa, Leone XIV — al secolo Robert Francis Prevost — non si può non restare colpiti dalla somiglianza quasi commovente con Leone XIII, il grande pontefice della modernità sociale, autore della Rerum novarum. Stessa linea sottile del volto, stesso sguardo quieto ma penetrante, lo stesso sorriso appena accennato, quasi a contenere la gravità di un compito immenso con la grazia dell’umiltà. 🔗tvzap.it

Il Papa eletto è l’americano Prevost, sarà Leone XIV LE FOTO - È ufficiale: il 267esimo Papa della storia è stato eletto, è l’americano Prevost, si chiamerà Leone XIV. I 133 cardinali riuniti in Conclave hanno trovato al quarto scrutinio il successore di papa Francesco. L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio, dopo una giornata di attesa e due fumate nere: una ieri sera alle ore 21 e […]The post Il Papa eletto è l’americano Prevost, sarà Leone XIV LE FOTO appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Robert Francis Prevost è il nuovo Papa, Leone XIV. La preghiera per la pace: «Costruiamo ponti» - Foto e video - «Habemus Papam!»: dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, il cardinale protodiacono Dominique Mamberti ha pronunciato nella serata dell’8 maggio la storica formula che annuncia al mondo l’ ... 🔗ecodibergamo.it

Papa Leone XIV e la somiglianza con Claudio Ranieri, virale meme sui social - E’ Papa Leone XIV o Claudio Ranieri? Sul web e sui social è già virale un meme in cui è ritratto Robert Francis Prevost, appena affacciatosi su Piazza San Pietro poco dopo la sua elezione a nuovo Pont ... 🔗msn.com