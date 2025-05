Papa Leone XIV e il calcio | per chi tifa Robert Prevost

Eletto PapaLeone XIV ed in tal senso arriva una rivelazione non di poco conto: ecco per chi fa il tifo RobertPrevost, il cardinale americano chiamato a succedere a Papa Francesco. Tutti i dettagli a riguardo.La grandezza dello sport è proprio quella di abbattere tutti i confini e di ridurre le distanze tra le persone. Una sorta di lingua universale, come la danza o la musica. Questo per un motivo molto semplice: sono tante, infatti, le emozioni che trasmette durante una partita. In tal senso, era noto l’amore di Papa Francesco nei confronti del San Lorenzo, la squadra per cui ha sempre fatto il tifo. E, dichiarandolo, ha abbattuto un muro facendo incuriosire ora tutti sulle passioni sportive del nuovo pontefice.PapaLeone XIV, per quale squadra di calciotifa (calciomercato.it) – foto da AnsaGià, perché è di oggi la notizia dell’elezione a Papa di RobertPrevost, cardinale americano che a 69 anni raccoglie l’onere ed il compito di guidare la cristianità in tempi a dir poco bui. 🔗Calciomercato.it

