Papa Leone XIV concede l' indulgenza plenaria cosa è la grazia eccezionale e cosa significa

La formula cancella i peccati commessi in passato: così il nuovo pontefice toglie la pena ai fedeli 🔗ilgiornale.it

Il nuovo Papa è stato eletto con la quarta votazione del Conclave. La fumata bianca alle 18.07 di giovedì 🔗xml2.corriere.it

AGI - Fumata bianca della Cappella Sistina: è stato eletto il 267esimo Pontefice. È Francis Robert Prevost, Leone XIV, dalla diocesi di Chicago. Le campane delle chiese di Roma hanno iniziato a suonare a festa dopo aver ricevuto la lieta notizia dal comignolo della Sistina e poi quando la nuova guida del Vaticano ha terminato il suo primo discorso davanti a 150mila persone. Non si sono mai interrotti gli applausi dei fedeli alle prime parole di Papa Leone XIV. 🔗agi.it

