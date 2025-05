Papa Leone XIV chi era Sant’Agostino

PapaLeone XIV è membro dell'Ordine di Sant'Agostino. PapaLeone XIV, chi era Sant'Agostino

"Una grande grazia, impegnativa, che allarga il cuore". Commenta così l’elezione di Robert Francis Prevost, papa Leone XIV, un ambrosiano “trapiantato” in Vaticano, don Andrea Ciucci, coordinatore dell’Ufficio Centrale della Pontificia accademia per la vita.Lo riporta Stefania Cecchetti sul... 🔗milanotoday.it

Leone XIII fu un "progressista moderato": un profilo molto simile a quello di Leone XIV, suo successore 122 anni dopo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

MONTORO (AV), 8 MAGGIO – È vivo il ricordo della visita in Irpinia di Papa Leone XIV, allora cardinale Robert Francis Prevost, avvenuta lo scorso 7 settembre 2024. L’attuale Pontefice, appena eletto al soglio di Pietro, fu ospite a Montoro in occasione delle celebrazioni per l’Anno Giubilare dedicato a San Nicola da Tolentino, patrono della città e, come Prevost, appartenente all’Ordine degli Agostiniani. 🔗primacampania.it

