Papa Leone si affaccia su Piazza San Pietro e piange | una scena che entra nella storia

La Piazza di San Pietro esplode in un istante di commozione quando, per la prima volta, PapaLeone XIV appare sul balcone centrale, le mani strette sul petto e lo sguardo velato dalle lacrime. È un’immagine che rimarrà scolpita nella memoria dei fedeli: il nuovo Pontefice, eletto poche ore prima, non trattiene l’emozione nel rendere grazie a Dio e alla Chiesa universale per il dono di guidarla.Nel suo discorso inaugurale, Leone XIV rompe subito gli schemi del cerimoniale canonico, parlando con voce rotta ma ferma allo stesso tempo. Ringrazia “i cardinali che hanno avuto fiducia in un uomo semplice” e si rivolge “a quanti attendono nella speranza un segno di consolazione”. Ma è nel richiamo alla solidarietà concreta che il suo messaggio assume un tono inequivocabile: chiede alla Chiesa di farsi “ospedale da campo per i poveri, rifugio per gli affaticati, porta spalancata per chi cerca misericordia”. 🔗Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Papa Leone si affaccia su Piazza San Pietro e piange: una scena che entra nella storia

Su questo argomento da altre fonti

“Sono molto fortunato ad essere qui adesso, sono molto orgoglioso che ci sia un americano in Vaticano ora. Spero che porti pace e che possa mediare tra gli Stati Uniti e l’Europa“, ha detto William Jordan, un ragazzo statunitense accorso in piazza San Pietro per l’elezione di Papa Leone XIV. “Non me l’aspettavo, in caso di un americano pensavo che eleggessero Burke, uno dei miei cardinali preferiti. 🔗lapresse.it

Balli, cori, bandiere e tanta, tanta emozione tra i fedeli in piazza, commossi ed entusiasti per l'elezione di Prevost come nuovo Pontefice, Papa Leone XIV. "E' emozionante veramente", dicono alcuni fedeli arrivati dal Perù, "un'emozione grandissima per tutto il popolo peruviano". "Siamo americani quindi per noi è emozionante", dicono altri. 🔗tgcom24.mediaset.it

Questa sera Papa Leone XIV , preceduto dalla Croce , si è affacciato alla Loggia esterna della Benedizione della Basilica Vaticana per salutare il popolo e impartire la Benedizione Apostolica "Urbi et Orbi" . Prima della Benedizione il nuovo Papa ha rivolto ai fedeli le parole che seguono: Parole del Santo Padre La pace sia con tutti voi! Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del.. 🔗feedpress.me

Approfondimenti da altre fonti

