Città del Vaticano (Vaticano), 8 mag. (LaPresse) – “PapaLeone XIV domanimattina terrà, alle 11, una messa con i cardinali in Cappella Sistina. domenica alle 12 si affaccerà dalla Loggia delle Benedizioni in Piazza San Pietro per il ‘ReginaCoeli'”. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando ai giornalisti. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: Bruni, per Leone XIV domani mattina messa con cardinali, domenica Regina Coeli

Prevost è il nuovo Papa, i leader del mondo salutano Leone XIV - (Adnkronos) – Robert Francis Prevost è il 267esimo Papa. Il primo Pontefice americano, eletto al quarto scrutinio, ha scelto il nome di Leone XIV. Il cardinale è nato 69 anni fa a Chicago ma è anche cittadino del Perù. Prevost, infatti, ha acquisito la doppia cittadinanza nel 2015 dopo aver trascorso la maggior parte della

Leone XIV, l'omaggio in spagnolo del primo Papa americano: cosa ha detto - (Adnkronos) – Robert Francis Prevost ha utilizzato principalmente l'italiano per rivolgersi ai fedeli nel suo primo discorso come Papa Leone XIV, ma ha tenuto a dire qualche frase anche in spagnolo. Un omaggio alla diocesi del Perù dove è stato missionario per oltre un decennio. "Se mi permettete voglio rivolgere un saluto a tutti e

Chi è Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV: perché sarà il pontefice dei lavoratori - È Robert Francis Prevost il successore di Francesco. Con il nome di Leone XIV, il prefetto del Dicastero per i vescovi, 69 anni di Chicago, è il primo Papa nordamericano. La fumata bianca del Conclave è arrivata alla quarta votazione tra le campane a festa di tutte le chiese del Vaticano e di Roma.Di fronte alla folla esultante, il cardinale protodiacono Dominique Mamberti ha proclamato il nome del Pontefice dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro.

