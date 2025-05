Panico in strada rapinata e presa a pugni da un conoscente finisce in ospedale | prognosi di 15 giorni

Paura in strada a Tor Bella Monaca nei giorni scorsi dove una donna è stata aggredita a scopo di rapina e mandata in ospedale in codice giallo. 🔗Fanpage.it

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,4 ha colpito i Campi Flegrei, con epicentro a Pozzuoli, alle 1.25 della notte. Il sisma ha svegliato di soprassalto migliaia di persone che, in preda al panico, sono scese in strada nonostante la pioggia battente. Alla scossa principale ne sono seguite altre sei, la più forte di magnitudo 1.6 alle 1.40, proseguendo fino all’alba.Secondo l’Osservatorio Vesuviano, l’evento ha registrato accelerazioni mai rilevate prima, segnale di una violenza sismica crescente nell’area flegrea. 🔗thesocialpost.it

Bari, donna di 67 anni colpita con un martello e rapinata dopo il prelievo al bancomat. Trasportata in ospedale in codice giallo, aggressore in fuga. Indagini in corso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Scippata nel giorno del suo compleanno. Un pessimo regalo per una 73enne a Milano. E' successo mercoledì mattina, in via Sempione. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando la signora è stata avvicinata da un ragazzo mentre camminava per strada: l'ha aggredita, strattonata e fatta cadere a... 🔗milanotoday.it

Grande Fratello, ore di panico per Chiara Cainelli: rapinata dopo la finale del reality - Attimi di vero panico per Chiara Cainelli al suo rientro a casa dopo la finale del Grande Fratello. La gieffina è stata rapinata nella sua abitazione di Trento, dove vive con i suoi familiari, e a ... 🔗libero.it