Gli accordi bilaterali Italia-Turchia su telecomunicazioni, armi, immigrazione e così via – che trasformeranno il rapporto tra i due paesi in un vero partenariato – erano stati anticipati da quelli . Pallone d’oro turco il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Inter, dilemma Calhanoglu: il turco sogna Champions e Pallone d’Oro ma a centrocampo sarà rivoluzione - Quando parla degli obiettivi da raggiungere, Hakan Calhanoglu non ama misurare le parole. Il turco sposa la teoria di Marotta, secondo cui non... 🔗 calciomercato.com

Ribery non ha ancora superato il Pallone d’oro del 2013: «Un’ingiustizia, ero allo stesso livello di Messi e Ronaldo» - Dodici anni dopo, Franck Ribery ancora non ci sta. L’ex calciatore francese del Bayern Monaco, passato anche in Italia, aveva urlato al “furto” per il Pallone d’oro del 2013, in cui si era classificato terzo dietro a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo; quell’anno il francese aveva vinto la Champions (con il premio individuale di miglior giocatore della competizione), Bundesliga, Coppa di Germania e Mondiale per club. 🔗ilnapolista.it