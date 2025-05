Pallanuoto Jesina ancora al Palablù col Pian del Bruscolo in cerca del riscatto

A Moie fischio d’inizio sabato 10 maggio al Palablú alle ore 18.45 con diretta TVJESI, 8 maggio 2025 – Dopo la sconfitta casalinga contro Perugia, la Jesina è attesa ad un pronto riscatto, ancora tra le mura amiche del Palablú di Moie.A fare visita ai granata di Mr Iaricci è la neopromossa Pian del Bruscolo, che dopo un avvio di campionato difficoltoso, ha lasciato l’ultimo posto in classifica, sabato scorso, battendo il quotato Tolentino.Capitan Paolucci e compagni devono fare bottino pieno in modo da mantenere la seconda posizione, che darebbe l’accesso ai play off.All’andata la Jesina soffrì parecchio, pur vincendo per 11-8, complice un Arduini in gran spolvero ed il portiere Pecoraro (ex di turno) che chiuse più volte la porta con interventi da categoria superiore.Fischio d’inizio al Palablú alle ore 18. 🔗.com

Dopo la vittoria del derby si attendono confermeJESI, 4 aprile 205 – Dopo la vittoria nel derby della Vallesina, i granata di Mr Iaricci, saranno impegnati di nuovo a Moie, contro la neopromossa Swinning Club Tivoli.All’andata la vittoria dei leoncelli fu netta e mai in discussione, ma adesso i laziali, che vengono da alcuni turni positivi, stanno risalendo la classifica e la vittoria di sabato contro il Tolentino è la conferma. 🔗.com

La formazione di Catena alle 18,30 opiterà il Pian del Bruscolo quella di Iaricci, prima in classifica, il Colle Val D’ElsaVALLESINA, 6 marzo 2025 – Doppia sfida sabato 8 marzo al Palablù di Moie per gli impegni di Team Marche e Pallanuoto Jesina.Ad aprire le danze la formazione di mister Catena che alle 18,30 ospiterà il Pian del Bruscolo ultimo in classifica generale. A seguire, inizio ore 20, la Pallanuoto Jesina, prima in classifica, ospiterà il Colle Val D’Elsa quinto in classifica generale. 🔗.com

Sabato 15 marzo fischio d’inizio alle 18,45. Nota curiosa: Jesi e Certaldo sono le città di nascita dei due commissari tecnici della nazionale italiana di calcio Mancini e Spalletti VALLESINA,13 marzo 2025 – Ultima del girone d’andata. Al Palablù di Moie si affrontano prima e seconda in classifica, Jesi e Certaldo, con i toscani, imbattuti, miglior difesa e miglior attacco del girone, ad inseguire a due punti ma con una partita in meno: recupero contro il Team Marche a Moie il 22 marzo. 🔗.com