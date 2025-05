Pallamano l’Italia lotta contro la Spagna ma cede nelle qualificazioni agli Europei | si decide tutto in Serbia

l’Italia ha lottato in maniera leonina per un tempo e mezzo contro la fortissima Spagna, poi nel finale di un incontro molto combattuto ha dovuto alzare bandiera bianca contro la formazione capace di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale ha perso con il punteggio di 33-29 (16-14 all’intervallo) a Fasano in un incontro valevole per le qualificazioniagliEuropei 2026 di Pallamano maschile, uscendo comunque a testa altissima dal palazzetto in terra pugliese e dimostrando di essere in costante crescita sotto il profilo tecnico e agonistico.I ragazzi di coach Bob Hanning hanno perso il primo incontro casalingo dopo aver infilato cinque vittorie consecutive di fronte al proprio pubblico (la striscia era aperta dall’ottobre 2023, con il 37-27 sulla Turchia che aprì la cavalcata verso lo storico ritorno ai Mondiali disputati a gennaio e culminati con l’approdo alla seconda fase). 🔗Oasport.it © Oasport.it - Pallamano, l’Italia lotta contro la Spagna ma cede nelle qualificazioni agli Europei: si decide tutto in Serbia

Se ne parla anche su altri siti

Pallamano: i convocati dell’Italia per le sfide contro Spagna e Serbia per gli Europei 2026 - In vista delle sfide decisive per la qualificazione agli Europei 2026 di pallamano, la nazionale italiana del DT Bob Hanning ha iniziato il suo raduno a Fasano (Brindisi) per preparare i duelli contro Spagna – in casa – e Serbia, ultima prova del Gruppo 4 che si terrà in trasferta.Lo staff tecnico per la marcia d’avvicinamento in territorio pugliese, dove l’8 maggio alle 19.00 ci sarà poi il faccia a faccia contro gli iberici, ha selezionato 17 elementi: 3 portieri e 14 giocatori di movimento. 🔗oasport.it

Pallamano femminile, le convocate dell’Italia per i play-off ai Mondiali contro la Romania - In vista del decisivo terzo turno dei play-off di qualificazione ai Mondiali di pallamano femminile 2025, l’Italia del DT Alfredo Rodriguez Alvarez ha diramato l’elenco delle convocate: la doppia sfida si giocherà contro la Romania, con andata il 9 aprile a Chieti (nella sede del Centro Tecnico Federale) e ritorno in trasferta il 13 aprile. Lo staff tecnico azzurro ha selezionato 18 giocatrici: 2 portieri e 16 giocatrici di movimento, che si raduneranno già il prossimo 6 aprile. 🔗oasport.it

Pallamano, qualificazioni Europei: Italia ok contro la Lettonia - L’Italia non sbaglia in casa contro la Lettonia. Gli azzurri guidati da Bob Hanning passano 41-30 al Palasport Sa Rodia di Oristano nella quarta giornata delle qualificazioni agli Europei di pallamano 2026, che si disputeranno dal 13 gennaio all’1 febbraio del prossimo anno. Prestazione solita di Leo Prantner e compagni, che giocano un grande primo tempo (chiuso 23-12) e gestiscono il vantaggio nella ripresa (18-18) per il 41-30 finale. 🔗sportface.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Italia-Germania 27-34 ai Mondiali di Pallamano: niente quarti di finale per gli azzurri; Pallamano: ai Mondiali l’Italia cede alla Germania, niente quarti per gli azzurri; PALLAMANO TRIESTE - Tra campionato e impegno sociale; La Pallamano Cassano, che cuore! Più forte anche della sfortuna: sua la Coppa Italia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pallamano, l’Italia lotta contro la Spagna ma cede nelle qualificazioni agli Europei: si decide tutto in Serbia - L'Italia ha lottato in maniera leonina per un tempo e mezzo contro la fortissima Spagna, poi nel finale di un incontro molto combattuto ha dovuto alzare ... 🔗oasport.it

LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: serve un’impresa per timbrare il pass - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Italia-Spagna, valevole per la quinta giornata del Girone D ... 🔗oasport.it

Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2025: Italia ko a Chieti, la Romania vince 30-21 nell’andata playoff - L’Italia lotta, offre qualche spunto incoraggiante ma perde ... ma credo che in generale dobbiamo essere molto felici per la partita che abbiamo giocato contro una squadra al top della pallamano ... 🔗sportface.it