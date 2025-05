Paganini | Inter due finali in tre anni non semplici! Il calcio

L'Inter ha ottenuto la seconda finale di Champions League in tre anni, Paolo Paganini esalta il risultato raggiunto su Tutti Convocati. RISULTATI – Paolo Paganini si complimenta con il percorso dell'Inter: «A volte si è un po' specchiata, ma negli ultimi anni ha fatto cose davvero importanti. Seconda finale negli ultimi tre anni, significa che hanno fatto un grandissimo lavoro di squadra. E non era semplice. Le due partite col Barcellona mi hanno riconciliato con il calcio perché racconta tutto quello che può succedere in tutto questo sport. Ha dimostrato di avere quella capacità italiana di leggere la partita e cogliere il momento. Il Barcellona è una squadra che si prende sempre dei rischi grossissimi e anche ieri sul 3-2 stava con la difesa molto alta»

Inter, doppio salto contro il Monza: ora due finali – TS - Simone Inzaghi strappa un successo che può valere un pezzetto di stagione. Come spiegato da Tuttosport nell’edizione odierna, l’Inter convince nel secondo tempo e rilancia la corsa scudetto. SOGNI – Dopo un rocambolesco primo tempo, l’Inter vince 3-2 contro il Monza e chiude una rimonta emozionante. Sotto di 2-0 a causa di due disattenzioni difensive che hanno permesso ai giocatori del Monza, Birindelli e Keita, di segnare. 🔗inter-news.it © inter-news.it - Inter, doppio salto contro il Monza: ora due finali – TS

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto» - di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadioIntervistato da Il Foglio in occasione dell’evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell’Inter.PRESENZE ALLO STADIO –«I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. 🔗internews24.com © internews24.com - San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto»

Rummenigge: «Bayern Inter, le mie due squadre del cuore! Calhanoglu? Non è vero che l’abbiamo cercato in estate, vi spiego…» - di RedazioneRummenigge: «Bayern Inter, le mie due squadre del cuore! Calhanoglu? Non è vero che l’abbiamo cercato in estate, vi spiego…» Le parole del doppio exIn una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato cosi della sfida che vedrà Bayern Monaco e Inter sfidarsi in Champions League:SFIDA BAYERN INTER- «Sono le mie due squadre del cuore e non sono molto felice di questo quarto. 🔗internews24.com © internews24.com - Rummenigge: «Bayern Inter, le mie due squadre del cuore! Calhanoglu? Non è vero che l’abbiamo cercato in estate, vi spiego…»

Paganini sull’Inter: “La sconfitta di Bologna ha lasciato strascichi tanto che…” - "E' una partita da dentro o fuori soprattutto per il Milan. Se esce è un bilancio fallimentare", commenta Paganini a TMW Radio ... 🔗fcinter1908.it

Inter in finale di Champions a Monaco di Baviera: come e quando comprare i biglietti e quanto costano. Le info - Seconda finale in due anni di Champions e terza finale europea in cinque anni per l'Inter di Simone Inzaghi, contando anche quella di Europa League persa contro il Siviglia nel 2020 con ... 🔗msn.com

Inzaghi: «Inter leggendaria e commovente, in finale con due partite mostruose» - Dopo la vittoria ai supplementari sul Barcellona, Simone Inzaghi si gode la sua Inter: «Anche uscendo sarei stato contento lo stesso. Non abbiamo mai scelto, dobbiamo giocare per vincere su tutti i fr ... 🔗corriere.it