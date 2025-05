Pace sinodalità ultimi La dottrina di Papa Leone XIV sulle orme di Bergoglio

Pace, sinodalità e vicinanza agli ultimi, a chi soffre, con un'attenzione particolare ai migranti. Un pontificato che si prospetta essere in continuità con Francesco, quasi come se fosse stato indicato dal Pontefice, morto lo scorso 21 aprile. Nel primo discorso di PapaLeone XIV si intuiscono i punti di quella che sarà la sua dottrina, la rotta su cui condurrà la Chiesa. Il Pontificato di Robert Francis Prevost sembra essere impostato su una linea di continuità con quella del suo predecessore, Papa Francesco. Segno che, il confronto avvenuto nelle Congregazioni generali dei cardinali, aveva tracciato la strada. Per quanto riguarda il tema della Pace la sua esperienza lo ha portato a essere considerato una sorta di ponte tra Nord e Sud del mondo. In questo senso va letta anche la sua esperienza in Perù. 🔗Iltempo.it © Iltempo.it - Pace, sinodalità, ultimi. La dottrina di Papa Leone XIV sulle orme di Bergoglio

