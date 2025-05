“La Pace sia con tutti voi. Questa è la Pace del Cristo Risorto, una Pace disarmata e disarmante, proviene da Dio che ci ama tutti incondizionatamente”. Con queste parole, ferme, nonostante l’emozione, il cardinale Robert Francis Prevost si è presentato ieri sera davanti ai 100mila fedeli riuniti in piazza San Pietro come il nuovo pontefice. Leone XIV il nome scelto dal nuovoPapa.Nel solco di PapaFrancescoUn’elezione lampo, la sua, arrivata al quarto scrutinio, non inaspettata, data la vicinanza di Leone XIV con la pastorale di Papa Bergoglio. Soprattutto su temi come Pace e vicinanza agli ultimi. E, infatti, il nuovo Pontefice, nel suo primo discorso, la parola Pace l’ha ripetuta più volte. “Vorrei ringraziare tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita cercando sempre la Pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare i Vangelo. 🔗Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pace disarmata e disarmante: è Leone XIV il nuovo Papa nel solco di Francesco