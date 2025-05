Omicidio a Prato | lite a coltellate nei giardini pubblici le indagini

Prato, 8 maggio 2025 – Omicidio stasera in strada a Prato durante una lite tra due albanesi, nei giardini di via Baracca, zona Galceti.Lo rende noto la procura ricostruendo che a loro si sono avvicinati altri connazionali, uno dei quali colpiva uno dei contendenti con un coltello all'addome.La persona accoltellata è stata subito ridotta in fin di vita ed è morta a seguito di arresto cardiocircolatorio verosimilmente causato dalle copiosa emorragia. Sul posto la polizia di Stato. La procura ha disposto indagini per Omicidio volontario che sono già in corso. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio a Prato: lite a coltellate nei giardini pubblici, le indagini

