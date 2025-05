Nuovo Papa le reazioni dei grandi della terra a Leone XIV

L’elezione di un NuovoPapa è sempre un evento che cattura l’attenzione globale, e l’elezione di PapaLeone XIV non ha fatto eccezione. Con un mondo sempre più interconnesso, le reazioni dei leader internazionali non si fanno attendere, riflettendo l’importanza della figura del Pontefice come guida spirituale, ma anche come simbolo di un’autorità morale riconosciuta a livello mondiale. Ogni NuovoPapato porta con sé un’ondata di aspettative, soprattutto in un periodo storico segnato da conflitti internazionali, cambiamenti climatici e crisi globali.In questo contesto, le parole dei capi di Stato e dei leader mondiali hanno un peso significativo, perché dimostrano non solo il rispetto verso la Santa Sede, ma anche la speranza che la nuova leadership Papale possa essere un catalizzatore per promuovere la pace, la giustizia sociale e il dialogo interreligioso. 🔗Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nuovo Papa, le reazioni dei grandi della terra a Leone XIV

Il presidente di Israele Isaac Herzog: "Siamo ansiosi di migliorare le relazioni tra Israele e la Santa Sede" Robert Francis Prevost è il 267esimo Papa ed è il primo Pontefice americano della storia. Il suo nome è Leone XIV. Ecco le reazioni da parte dei leader del mondo, da Trump a Putin a Z 🔗ilgiornaleditalia.it

Il Conclave, la cerimonia con cui da centinaia di anni si elegge il Papa, è imprevedibile: a volte emerge un nome a sorpresa, altre volte no. È il caso ad esempio degli ultimi due... 🔗leggo.it

Nuovo blitz a sorpresa del Papa nella Basilica di San Pietro, dopo l’arrivo di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII, che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla tomba di Pio X. 🔗secoloditalia.it

Nuovo papa, le reazioni nel mondo. Orban: una nuova speranza. Zelensky: «Speriamo continui sostegno per la pace»; Le reazioni in Toscana all'elezione del Papa: le città accolgono in festa la fumata bianca; Prevost nuovo Papa, ecco le reazioni in Friuli Venezia Giulia; Robert Francis Prevost eletto Papa, le reazioni della politica: da Trump a Putin e Zelensky, i messaggi.

Papa Leone XVI, le reazioni dal mondo. Zelensky: "Il Vaticano continui a darci sostegno". Boluarte: "In Perù ha seminato speranza" - Le congratulazioni dei leader internazionali. Putin: "Fiducioso che il dialogo costruttivo prosegua". Herzog: "Non vediamo l'ora ... 🔗huffingtonpost.it

Leone XIV, le reazioni da Mattarella a Putin. Meloni gli scrive: "C'è disperato bisogno di pace" - Le reazioni politiche all'elezione del nuovo Papa Leone XVI Robert Francis Prevost: la voce dei politici da Italia, Europa e Mondo. Scopri che cosa hanno detto. 🔗gazzetta.it

Nuovo papa, le reazioni nel mondo. Cardinale Versaldi: «Fumata bianca arrivata presto è Chiesa unita» - Il 267esimo Papa è stato eletto al quarto scrutino. L'ultimo Pontefice ad essere eletto al quarto scrutinio è stato Benedetto XVI il 19 aprile del 2005. Ecco le ... 🔗ilmattino.it