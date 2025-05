Nuovo Papa l' Arcivescovo | L' ho conosciuto bellissima impressione

Le 18 e 07 di oggi 8 marzo: da piazza San Pietro giunge telegrafico l'habemus Papam. Il Nuovo pontefice è Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, nativo di Chicago. Le dichiarazioni dell'Arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, e del sindaco Alberto Felice De Toni.Le parole. 🔗Udinetoday.it © Udinetoday.it - Nuovo Papa, l'Arcivescovo: "L'ho conosciuto, bellissima impressione"

L'arcivescovo di Pompei, Papa eletto dopo Supplica alla Madonna - "Pompei è in festa per l'elezione di Sua Santità Robert Prevost, Papa Leone XIV, e il suono delle campane a distesa esprime tutta la nostra gioia. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Papa Leone XIV e la Madonna di Pompei, monsignor Caputo: «Siamo in festa» - Il nuovo papa Leone XIV cita con grande devozione la Madonna di Pompei. Con grande gioia per l'Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo. «Pompei è in festa ... 🔗msn.com

