Nuovo | il Manchester United si sposta in pole position per un meraviglioso trasferimento di € 75 milioni

Sito inglese:Victor Osimhen in Action e Ruben Amorim in Man Utd Training (Foto di Ahmad Mora, Alex LiveseyGetty Images)Secondo quanto riferito, il ManchesterUnited è ora in poleposition per il potenziale trasferimento di € 75 milioni di attaccante del Napoli Victor Osimhen.I Red Devils sembrano intensificare i loro sforzi per vincere la gara per la Nigeria International, che è stata anche legata a artisti del calibro di Chelsea, Arsenal e Paris Saint-Germain negli ultimi tempi.Osimhen è uno dei migliori centrali del calcio mondiale ai suoi tempi, e ha continuato a brillare in prestito a Galatasaray in questa stagione.Pochi si aspettavano che Osimhen rimanesse lì, e ora le cose sembrano muoversi nella giusta direzione in termini di potenziale trasferimento a Old Trafford.Victor Osimhen ManchesterUnited Transfer Talk Hot UpVictor Osimhen e Sofyan Amrabat (foto di Ahmad MoraGetty Images)Secondo un rapporto di Fichajes, lo United sta progredendo nei negoziati per un accordo per il bersaglio del Chelsea Osimhen, che è diventato l’obiettivo prioritario per il manager Ruben Amorim. 🔗Justcalcio.com

Ne parlano su altre fonti

Il Manchester United ha ufficializzato, sui propri canali social, un incredibile progetto per un nuovo stadio dalla capienza esagerataIl Manchester United ha ufficializzato, sui propri canali social, un incredibile progetto per un nuovo stadio dalla capienza esagerata: ben 100mila spettatori. Nelle intenzioni del club inglese, sorgerà sempre nell'iconica, storica area di Old Trafford. Guarda il video di presentazione del progetto 🔗pianetamilan.it

‘Foster+Partners’ ha svelato come apparirà il nuovo stadio da 100mila posti del Manchester United. Il progetto (dal valore di 7,3 miliardi di sterline) riqualificherà l’intera area di Old Trafford e creerà 92.000 nuovi posti di lavoro e oltre 17.000 nuove case. “Sarà il più grande stadio del mondo“, ha dichiarato Sir Jim Ratcliffe, comproprietario del Manchester United, che ha aggiunto: “Il nostro stadio attuale ci ha servito brillantemente negli ultimi 115 anni, ma è rimasto indietro rispetto alle migliori arene dello sport mondiale. 🔗lapresse.it

Mentre in Italia si corre contro il tempo per mettere insieme gli stadi per l'Europeo del 2032, Napoli rischia di stare fuori mentre il nuovo San Siro si è trasformato in un tormentone senza fine per Milan e Inter, in Premier League viaggiano al doppio della velocità. E non badano a spese anche dove i ricavi da ticketing sono già all'altezza del meglio d'Europea. Guai a fermarsi, anche a costo di rottamare impianti iconici come Old Trafford. 🔗panorama.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Osimhen sarebbe il giocatore perfetto. Senza il Manchester United; Amorim può trasformare Hojlund nel suo nuovo Gyokeres (Telegraph); Why signing a new contract with LFC Women 'feels amazing' for Jenna Clark; Douglas Luiz, in Inghilterra ne sono ancora convinti: 'sposta gli equilibri'. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il Manchester United è pronto a vendere tutta la squadra: solo in quattro sono certi di restare - Il Manchester United è pronto a vendere tutta la squadra dopo una stagione disastrosa. Amorim vorrebbe tenere solo quattro giocatori dell’attuale rosa. 🔗fanpage.it

Un nuovo Pogba sulla scena! Chi è il talento che ha stregato lo United - Enzo Kana-Biyik, 18enne attaccante del Le Havre, sta già facendo parlare di sé: arriverebbe a zero ai Red Devils ... 🔗tuttosport.com

Milan, nome nuovo dallo United: Napoli a mani vuote - Il Milan guarda in casa Manchester United per un nome nuovo come rinforzo: bruciato il Napoli, che rischia la beffa ... 🔗calciomercato.it