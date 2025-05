La nostra recensione di Nottefonda, il dramma d’esordio cinematografico di GiuseppeMiale di Mauro ambientato in una Napoli dall’atmosfera cupa che trascina Francesco Di Leva in una spirale di vendettaNottefonda è il primo lungometraggio cinematografico di GiuseppeMiale di Mauro e l’adattamento del romanzo La strada degli americani, scritto dal regista stesso. L’opera è stata presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma e nasce dall’esperienza teatrale del NEST (teatro di San Giovanni a Teduccio), la realtà nata dall’incontro tra l’autore e l’attore protagonista (Francesco Di Leva). La sceneggiatura è invece frutto di una collaborazione firmata a sei mani con lo stesso Di Leva e Bruno Oliviero.Una narrazione radicata nel teatro, ma trasposta con rigore cinematografico grazie anche alla produzione Mad Enteryainment e Rai cinema, che da tempo sostengono le storie del NEST, e al contributo musicale di Pivio e Aldo De Scalzi, che firmano una colonna sonora tesa e coerente con l’anima del racconto. 🔗.com

© .com - Nottefonda, recensione: Giuseppe Miale di Mauro esordisce al cinema