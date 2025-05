Non solo De Bruyne altro nome dalla Premier per il Napoli | Manna scatenato

Il Napoli è pronto a scatenarsi nella prossima sessione di calciomercato, in Premier League oltre De Bruyne c’è un altronomeIl Napoli, da quanto emerso nelle ultime ore, sembra intenzionato a divertirsi e sorprendere in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il nome di Kevin De Bruyne ha sicuramente colpito di sorpresa e la piazza si è subito infiammata. Il centrocampista del Manchester City però non è il solo ad essere segnato sul taccuino bollente di Manna, direttore sportivo degli azzurri.L’ex Juve infatti monitora diversi nomi interessanti, con una particolare attenzione ai calciatori presenti in Premier League. Antonio Conte è voglioso di lasciare un’impronta sempre più internazionale al suo Napoli e Manna farà di tutto per accontentarlo. L’intento del club è di costruire una squadra fortemente attrezzata per affrontare al meglio le prossime 4 competizioni che la vedranno protagonista. 🔗Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Non solo De Bruyne, altro nome dalla Premier per il Napoli: Manna scatenato

Non solo De Bruyne, bomba dall’Inghilterra: “Un altro campione del City nel mirino del Napoli” - Kevin De Bruyne e non solo: oltre alle notizie che stanno trapelando in questi minuti in Italia, dall’Inghilterra spunta un’altra notizia bomba sul mercato della SSC Napoli.In casa Napoli è già scoppiato l’entusiasmo per Kevin De Bruyne. In serata, Sky Sport è uscito allo scoperto in merito al tentativo concreto da parte degli azzurri per il fuoriclasse della nazionale belga, che ha da tempo annunciato il suo addio al Manchester City (il suo contratto scade il prossimo 30 giugno, ndr). 🔗spazionapoli.it

De Bruyne, addio al Manchester City. E la Serie A sogna - (Adnkronos) – Kevin De Bruyne lascia il Manchester City e la Serie A sogna. Il capitano dei Citizens, dopo quasi 10 anni e 18 trofei, tra cui sei Premier e una Champions League, ha annunciato il suo addio con una lettera pubblicata sui propri profili social: “Questi saranno gli ultimi miei mesi come giocatore del Manchester City. Ogni storia ha una fine”, ha scritto il centrocampista belga, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo giugno. 🔗.com

Alvino: "Non solo De Bruyne, De Laurentiis si è mosso per un altro calciatore! Dalle informazioni che ho dico..." - Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Oltre a De Bruyne vi dico che un altro calciatore che è entrato prepotentemente nel radar del Napo ... 🔗msn.com

De Bruyne-Napoli, perché si può fare davvero - Kevin De Bruyne al Napoli è più di una suggestione. Il centrocampista belga si svincolerà dal Manchester City per fine contratto, l`accordo non verrà rinnovato per. 🔗calciomercato.com

De Bruyne al Napoli, la svolta è clamorosa: Manna l’ha fatta - Kevin De Bruyne al Napoli, i retroscena di una clamorosa operazione che da fantasia può diventare davvero realtà La notizia è arrivata ieri sera come un fulmine a ciel sereno: il Napoli su Kevin De Br ... 🔗informazione.it