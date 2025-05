Newark si ribella alla nuova prigione anti-immigrati di Trump

Roma, 8 mag. (askanews) - Un mega centro di detenzione da 1000 posti letto per migranti, voluto da Donald Trump come parte della sua guerra anti-immigrazione: è entrato in funzione a Newark, nello stato del New Jersey, ma le autorità della città di 300.000 abitanti vicinissima a New York dicono che è illegale, perché è stato istituito senza rispettare la legislazione locale sulle licenze urbanistiche e le ispezioni necessarie. 🔗quotidiano.net

