netanyahu e herzog augurano successo a leone xiv primo papa americano

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu augura successo a Leone XIV che definisce il " primo Papa degli Stati Uniti". Si congratula anche il presidente israeliano Isaac Herzog , "per aver assunto questa sacra ed epocale responsabilità, il primo Papa americano . Le invio i miei più calorosi auguri dalla Città Santa di Gerusalemme", ha dichiarato il presidente di Israele Isaac Herzog ."Siamo ansiosi di migliorare le relazioni tra Israele e la Santa Sede e di rafforzare l'amicizia tra ebrei e cristiani in Terra Santa e nel mondo. Possa il suo pontificato costruire ponti e comprensione tra tutte le fedi e i popoli. Che si possa assistere all'immediato e sicuro ritorno degli ostaggi ancora detenuti a Gaza e a una nuova era di pace", ha aggiunto. 🔗 Quotidiano.net

Notizia in aggiornamento – Un terremoto intenso di magnitudo 6.9 ha scosso la costa della Nuova Britannia, situata nella Papua Nuova Guinea. L’evento sismico, registrato ieri a pochi km al largo, ha portato all’attivazione immediata delle procedure di emergenza da parte delle autorità locali e internazionali, a causa del potenziale rischio per la popolazione e le infrastrutture. Come per ogni scossa con epicentro sotto al mare, infatti, il pericolo è lo svilupparsi di un’onda anomala. 🔗tvzap.it