Natalie Portman sarà la scienziata Rosalind Franklin nel nuovo film di Tom Hooper

L'attrice premio Oscar NataliePortmansarà la protagonista del prossimo film diretto da Tom Hooper, intitolato Photograph 51. NataliePortmansarà la protagonista di Photograph 51, il nuovofilm del regista Tom Hooper. Il progetto si basa sulla storia vera di RosalindFranklin, la scienziata britannica che ha per prima svelato la struttura molecolare del DNA, ma le cui scoperte sono state a lungo messe in ombra. Cosa racconterà il film Photograph 51 sarà scritto da Anna Ziegler, adattando per il grande schermo il suo spettacolo teatrale. Il film racconterà la storia di RosalindFranklin, una brillante scienziata esperta in chimica, biochimica e cristallografia che verrà interpretata sul grande schermo da NataliePortman. Il suo lavoro sulle immagini . 🔗Movieplayer.it © Movieplayer.it - Natalie Portman sarà la scienziata Rosalind Franklin nel nuovo film di Tom Hooper

Guy Ritchie fa ritorno con un'avventura epica in stile Indiana Jones che vedremo prossimamente in streaming su Apple TV+ Apple TV+ ha diffuso in streaming il primo trailer di Fountain of Youth, avventurosa pellicola interpretata dalle star John Krasinski e Natalie Portman. I due attori interpretano due fratelli che non si vedono da tempo, Luke e Charlotte Purdue, che decidono di riunirsi per intraprendere una caccia al tesoro alla ricerca della Fonte della Giovinezza, che offre la vita eterna a chi si abbevera alle sue acque.

Un solo colore, il nero, per: cappotto, occhiali, gonna sopra il ginocchio, décolleté abbinate a calzini con malizioso fiocchetto sul retro. Questo il look total black di Natalie Portman, con capelli raccolti e ciuffo, la super ospite alla sfilata di Dior di martedì 4 marzo, nel primo giorno della Parigi Fashion Week autunno-invenrno 2025/2026.

Cento eventi, settantadue sfilate, un tripudio di ospiti famosi. La Paris Fashion Week conclude ufficialmente il mese delle prossime collezioni Fall, con una profusione di effetti speciali. Un gran finale che fa notizia per gli abiti dei couturier e per gli allestimenti, in cui anche le celebrità sedute in prima fila giocano un ruolo cruciale. Si parte con il défilé della sfilata Dior di Parigi targata Autunno-Inverno 2024/2025.

