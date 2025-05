Napoli nessun dubbio per l’attacco | pronti due big per Conte

Calciomercato Napoli, attacco da sogno per convincere Conte: in arrivo due top player per la prossima stagioneLa situazione in casa Napoli, nonostante il quarto scudetto nella propria storia, è abbastanza confusa. Passando dallo stesso allenatore Antonio Conte a cardini della rosa come Anguissa, l’incertezza riguardo al futuro di vari membri del club azzurro è elevata.Secondo quanto emerso dalle parole di Conte, la sua permanenza in azzurro non è ancora garantita, con una testa che ha ora come priorità solo il termine del campionato. Il suo Napoli domina di fatto la Serie A grazie ai 77 punti guadagnati durante l’anno, 3 in più rispetto all’Inter finalista di Champions. Il calendario parla però chiaro, con ancora 3 impegni restanti per proclamare gli azzurri campioni d’Italia. Non si ferma però il lavoro sul mercato di De Laurentis, intenzionato a convincere l’allenatore a proseguire la propria esperienza a Napoli. 🔗Rompipallone.it © Rompipallone.it - Napoli, nessun dubbio per l’attacco: pronti due big per Conte

Se ne parla anche su altri siti

L’edizione odierna de TuttoSport riporta quanto raccolto da Il Messaggero riguardo la possibile squalifica di Lautaro Martinez per la bestemmia nella gara contro i bianconeri. Ecco quanto evidenziato, sottolineando che il calciatore prenderà parte alla partita contro il Napoli. “Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, l’indagine per la presunta bestemmia di Lautaro Martinez sarebbe ancora […]L'articolo Presunta bestemmia di Lautaro, nessun dubbio sulla sua presenza nella partita contro il Napoli: il motivo proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Quando si giocherà Napoli-Inter. Cresce sempre di più l’attesa per Napoli-Inter, partita che potrebbe diventare decisiva per la lotta scudetto: prima ci sarà un altro weekend di Serie A, con i nerazzurri che ospiteranno il Genoa, mentre i partenopei giocheranno contro il Como. Il distacco tra le due squadre è al momento di appena 2 punti, e con le giornate che diminuiscono, ogni punto diventa sempre più importante. 🔗ilnerazzurro.it

Ecco la probabile formazione dei rossoneri di Sérgio Conceição per Napoli-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2024-2025 🔗pianetamilan.it

Cosa riportano altre fonti

Napoli, la corsa scudetto e la nuova coppia d’attacco Lukaku-Raspadori; Napoli-Juventus, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le formazioni, le ultime notizie; Napoli – Verona le probabili formazioni: nessun dubbio per mister Conte; Napoli-Roma, le probabili formazioni del match di Serie A. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Napoli, nessun dubbio sull’inchiesta plusvalenze: “C’è un reo confesso, è clamoroso” - Per questo filone, però, nel 2022 il Napoli e l suo presidente De Laurentiis sono stati già prosciolti, non penalizzati in nessun caso né il club è stato deferito. In questi giorni però alla ... 🔗calciomercato.it

“Rattoppate” le defezioni, il grande dubbio resta in attacco - Come giocherà il Napoli contro l’Empoli? Lee defezioni big pongono degli interrogativi. Out Anguissa e Di Lorenzo per squalifica, fuori Buongiorno per infortunio, ci saranno i sostituti, quelli soliti ... 🔗ilnapolionline.com

Napoli, attacco influenzale per Meret: in dubbio per Bologna - Nella giornata odierna, che si concluderà con il posticipo valido per la 31esima giornata di Serie A tra Bologna e Napoli allo Stadio Dall'Ara, non sono arrivate notizie rassicuranti per Antonio ... 🔗msn.com