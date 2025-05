Napoli Basket festa per la permanenza in A | USB regala 3000 magliette Lumos ai tifosi

Sarà una festa in campo e sugli spalti quella che celebrerà la permanenza in Serie A del NapoliBasket, dopo una stagione al cardiopalma. Sabato 10 maggio alle 20.30 in occasione dell’ultima gara contro Trento, USB (Universal Site Business) che da anni è sponsor del sodalizio regalerà 3000. 🔗Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli Basket, festa per la permanenza in A: USB regala 3000 magliette Lumos ai tifosi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli Basket, festa per permanenza in A con USC e Lumos - Napoli basket festeggia la permanenza in A: USB regala 3000 magliette Lumos ai tifosi in occasione dell’ultima gara contro Trento. Sarà una festa in campo e sugli spalti quella che celebrerà la permanenza in Serie A del Napoli Basket, dopo una stagione al cardiopalma. Sabato 10 maggio alle 20.30 in occasione dell’ultima gara contro Trento, […] 🔗2anews.it

Napoli Basket compie l’impresa salvezza: battuta Tortona 82-89 e permanenza in Serie A - TORTONA, 5 MAGGIO 2025 – Il Napoli Basket firma un’impresa sportiva che resterà nella memoria dei tifosi partenopei: gli azzurri sbancano il campo della Bertram Derthona Tortona per 82-89 al termine di un match combattutissimo e conquistano con pieno merito la salvezza in Serie A, chiudendo una stagione difficile nel modo più glorioso. Dopo una partenza da incubo (0 vittorie nelle prime 11 giornate), la squadra di Coach Giorgio Valli ha costruito un capolavoro fatto di determinazione, cuore e gioco di squadra. 🔗primacampania.it

La Virtus incappa in una serata storta, al PalaBarbuto vince il Napoli Basket - Finisce nel peggiore dei modi la sfida del PalaBarbuto per la Virtus Bologna. Finisce con una sconfitta inopinata per almeno tre ordini di motivi.Il primo il livello dell'avversario, Napoli veleggiava all'ultimo posto della LBA con solo 5 vittorie all'attivo. Il secondo, per come è maturata... 🔗bolognatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Napoli Basket, festa per la permanenza in A: USB regala 3000 magliette Lumos ai tifosi; Napoli Basket, la salvezza-record entra nella storia della serie A; Napoli Basket travolge Tortona e conquista la salvezza con una giornata d’anticipo; Napoli salva: vittoria a Tortona, lacrime di gioia per il presidente Grassi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli Basket, festa per permanenza in A con USC e Lumos - Napoli basket festeggia la permanenza in A: USB regala 3000 magliette Lumos ai tifosi in occasione dell'ultima gara contro Trento. 🔗2anews.it

Napoli Basket-Tretto, pronta la festa salvezza: i prezzi dei biglietti per l'ultima gara di campionato - Sono in vendita i biglietti per l'ultima partita casalinga del Napoli Basket contro la Dolomiti Energia Trento, in programma alla Fruit Village Arena sabato 10 maggio alle 20:30. 🔗msn.com

Basket: Napoli è salva, Scafati retrocede in A2 - I partenopei festeggiano con una vittoria a Tortona, il ko casalingo dei gialloblu con la Virtus Bologna li condanna matematicamente ... 🔗rainews.it