Il secondo turno del tabellone di singolare maschile degli Internazionalid’Italia2025 di tennis si aprirà venerdì 9 maggio: l’esordio di Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, nel torneo ATP Masters 1000 di Roma, avverrà contro il qualificato finlandese Otto Virtanen.Il match si giocherà in sessione pomeridiana e sarà il terzo del programma sul Campo Centrale: a partire dalle ore 11.00 si disputeranno gli incontri Sabalenka-Potapova e Lajovic-Alcaraz, con quest’ultima sfida che inizierà non prima delle ore 13.00.Il match tra Lorenzo Musetti ed il qualificato finlandese Otto Virtanen, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida. 🔗Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Virtanen, Internazionali d’Italia 2025: orario, tv, programma, streaming

Novak Djokovic annuncia il forfait agli Internazionali d’Italia - Novak Djokovic ha annunciato il proprio forfait agli Internazionali d’Italia, in programma a Roma a partire dal 7 maggio prossimo per quanto riguarda la parte Masters 1000. Lo annunciano gli account social del torneo capitolino, con una breve nota che, però, ha il significato di un cambiamento epocale, per certi versi.Lo è perché Djokovic, fin dai suoi anni giovani, l’appuntamento con Roma e quella che è una sorta di sua seconda patria, l’Italia, non l’ha mai mancato fin dal lontano 2006 (in quel caso a livello di qualificazioni). 🔗oasport.it

Lucrezia Stefanini non supera lo scoglio Veronika Kudermetova e saluta gli Internazionali d’Italia - Lucrezia Stefanini non supera lo scoglio Veronika Kudermetova e saluta gli Internazionali d’Italia. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 1000 di Roma la giocatrice russa s’impone 7-5 6-2 in un’ora e trentanove minuti e si guadagna la sfida di secondo turno contro Amanda Anisimova.Tre doppi falli consecutivi ed un errore di diritto propiziano il break a zero con cui la russa inaugura le danze. 🔗oasport.it

