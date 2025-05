Mouratoglou la psicologia nel tennis è tutto | Sapevo provocare Serena quando si arrabbiava si allenava meglio

Patrick Mouratoglou è uno dei migliori allenatori di tennis al mondo. È noto soprattutto per essere stato coach di Serena Williams, ma anche di Holger Rune, Marcos Baghdatis e Simona Halep. Da tempo dirige un’accademia ed è uno degli addetti ai lavori più stimati del circuito.Mouratoglou ha scritto un libro in cui parla delle sue innumerevoli esperienze nel mondo del tennis. Nel libro (“Il tuo potenziale è infinito”, prefazione di Florent Manaudou, edizioni Albin Michel) ha cercato di fare luce su un percorso ricco di ostacoli e sfide complicatissime a livello personale. L’Equipe gli ha dedicato un lungo approfondimento, ve ne proponiamo un estratto.Leggi anche: Sinner, Vagnozzi: «Sento dire che lo stop è un vantaggio, ma nessuno si è fermato dall’Australia»“Nel suo libro Mouratoglou si propone di mostrare al lettore “come diventare coach di sé stessi per credere di più nelle proprie potenzialità e poter finalmente passare all’azione”. 🔗Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mouratoglou, la psicologia nel tennis è tutto: «Sapevo provocare Serena, quando si arrabbiava si allenava meglio»

