Montpellier-Paris Saint Germain sabato 10 maggio 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Testa coda valevole per il 33esimo turno di Ligue1 con il Montpellier già retrocesso che sfida il ParisSaintGermain fresco finalista di Champions League. Per il Paillade si conclude mestamente un campionato disastroso che ha riportato la squadra dopo 15 anni in Ligue2. 24 KO in 32 partite, ben 72 gol al passivo e appena 22 segnati per una serie di record .InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici 🔗Infobetting.com © Infobetting.com - Montpellier-Paris Saint Germain (sabato 10 maggio 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

