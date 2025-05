Monica Crescentini condannata | ‘Mandante dell’omicidio del marito per riscuotere la polizza’

Omicidio Fabio Sementilli, la moglie del parrucchiere dei vip condannata a Los AngelesDopo otto anni di indagini e processi, la giuria di Los Angeles ha pronunciato il verdetto di colpevolezza per MonicaCrescentini, 53 anni, accusata di aver orchestrato l’omicidio del marito Fabio Sementilli, noto parrucchiere delle dive (vice presidente del settore formazione per Wella), originario di Ceprano, ucciso il 23 gennaio 2017 nella loro villa californiana. Crescentini è stata indicata come mandante di un piano studiato per incassare la polizza vita da 1,6 milioni di dollari.Il piano e i compliciL’amante, ex attore porno Robert Bake — già ergastolano dal 2023 per il suo ruolo primario — avrebbero simulato una rapina, accoltellando Sementilli nel patio e portando via l’auto e altri beni, in realtà per inscenare l’aggressione. 🔗Notizieaudaci.it

