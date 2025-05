Mobilità docenti 2025 ecco i posti disponibili per i trasferimenti Pubblicazione esiti il 23 maggio

Alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della Mobilità del personale docente per l’a.s. 2025-2026.L'articolo Mobilitàdocenti2025, ecco i postidisponibili per i trasferimenti. Pubblicazioneesiti il 23 maggio . 🔗Orizzontescuola.it

Mobilità 2025/26 docenti A-23 nei CPIA: trasferimento verso il primo grado, passaggio ruolo verso il secondo grado. Attivazione posti prevista dal prossimo anno - I docenti titolari sulla classe di concorso A-23 nei CPIA, qualora intendano trasferirsi nella scuola secondaria, devono presentare domande diverse a seconda del grado richiesto.L'articolo Mobilità 2025/26 docenti A-23 nei CPIA: trasferimento verso il primo grado, passaggio ruolo verso il secondo grado. Attivazione posti prevista dal prossimo anno sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

