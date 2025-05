MMA Marvin Vettori torna a combattere | per il riscatto contro Brendan Allen

MarvinVettori ha annunciato che tornerà a combattere il prossimo 19 luglio, affrontando lo statunitense BrendanAllen sull’ottagono di New Orleans in occasione di UFC 318, evento organizzato dalla promotion di MMA (arti marziali miste) più importante al mondo. Il fighter italiano si rimetterà in gioco dopo la sconfitta rimediata a marzo contro il georgiano Roman Dolidze, al suo rientro agonistico dopo una lunga assenza dovuta a un infortunio alla spalla con annessa operazione.Si tratterà di una resa dei conti tra il ribattezzato The Italian Dream e l’americano, visto che i due contendenti si sono battibeccati più volte negli ultimi mesi tra interviste e conferenze stampa, arrivando anche alle mani lo scorso anno in occasione di un evento della promotion PFL a cui avevano partecipato come spettatori. 🔗Oasport.it © Oasport.it - MMA, Marvin Vettori torna a combattere: per il riscatto contro Brendan Allen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE00.25 Vallejos vince per tko su Choi.00.10 Buonasera e benvenuti alla diretta della main card: ecco la card aggiornata:Choi vs Vallejos.Nurgozhay vs RibeiroBlackshear vs GibsonHernandez vs HolobaughNjokuani vs Dos SantosVettori vs DodlizeBuonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Vettori-Dolidze, MMA. The Italian Dream torna a combattere.L’atleta italiano Marvin Vettori è pronto a tornare nella gabbia della più grande competizione di arti marizali miste UFC di Dana White. 🔗oasport.it

È morto Patrick Vettori, 30 anni, fratello del più volte campione del mondo di arti marziali miste Marvin. È lui la vittima dell’incendio scoppiato all’alba nell’appartamento in via Paul Troge a Mezzocorona, in Trentino. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a dare l’allarme stamattina attorno alle ore 5 sono stati alcuni vicini di casa che hanno visto uscire del fumo dall’appartamento in cui Patrick Vettori, molto conosciuto a Mezzocorona (si era appena candidato al consiglio comunale) viveva da solo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Marvin Vettori è stato sconfitto da Roman Dolidze al suo grande ritorno sull’ottagono dopo ventuno mesi di assenza dovuti a un brutto infortunio alla spalla che lo ha costrutto a un intervento chirurgico e a un lungo periodo di riabilitazione. C’era grande attesa per il ribattezzato The Italian Dream, che però ha dovuto cedere al cospetto del rivale georgiano con verdetto unanime: 49-46 per tutti i giudici, che hanno giustamente notato una superiorità da parte del rinominato The Caucasian nel main event di questa UFC Fight Night. 🔗oasport.it

