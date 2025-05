Mister Movie | Mara Venier allunga la domenica | Domenica In non si ferma l’11 maggio!

Fan della Domenica pomeriggio targata MaraVenier, preparatevi! Sembrava che anche per "Domenica In" stesse per suonare la campanella dell'ultima puntata, con la chiusura prevista per l'11maggio, in linea con la fine della stagione televisiva.

Mister Movie | Mara Venier punge Verissimo: La diretta è un’altra cosa! Scoppia la polemica TV - Avete presente quella sensazione di domenica pomeriggio, divano, copertina e TV accesa? E quando parte quel brivido di adrenalina perché sai che sta per succedere qualcosa di inaspettato? Beh, preparatevi, perché l’ultima puntata di Domenica In ci ha regalato proprio questo!Mara Venier Attacca Verissimo? La Bomba Scoppia a Domenica In! (SEO Imbattibile)Durante la trasmissione, la regina della domenica, Mara Venier, non si è fatta attendere e ha lanciato una frecciatina (neanche troppo velata) a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Anteprima Domenica In 23 Marzo: Mara Venier Accende il Pomeriggio con un Cast Stellare - Domenica 23 marzo, Rai 1 si prepara ad accogliere la 28a puntata di "Domenica In", il programma cult condotto da Mara Venier direttamente dagli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Un pomeriggio all'insegna dell'intrattenimento, con un parterre di ospiti illustri provenienti dal mondo della musica, del cinema e della televisione, pronti a regalare al pubblico momenti di spettacolo e rivelazioni esclusive. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Addio a Domenica In? Prossima edizione saluta Mara Venier e nuovo format - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Rai Rivoluziona la Domenica: Addio a Domenica In e Arrivano Giletti e De Girolamo? 🔗mistermovie.it

Mara Venier, il marito Nicola Carraro di nuovo in ospedale. La conduttrice rompe il silenzio su Instagram: «Daje amore mio» - Sono mesi difficili per Mara Venier. Il marito Nicola Carraro è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. A rompere il silenzio ... 🔗msn.com

Mara Venier, il marito Nicola Carraro torna in ospedale. La tenera foto e la dedica: «Daje amore mio». Come sta - Sono mesi difficili per Mara Venier. Il marito Nicola Carraro è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. A rompere il silenzio è stata proprio la ... 🔗msn.com

Mara Venier, il marito Nicola Carraro ricoverato di nuovo in ospedale. Il messaggio della conduttrice - La conduttrice ha condiviso con i fan una foto che la ritrae in compagnia del marito in una stanza di ospedale e un tenero messaggio: scopriamo di più. 🔗libero.it