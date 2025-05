Mister Movie | La Reazione di Ilary Blasi alla chiusura di The Couple

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5 - A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in prove che metteranno alla prova sia la loro forza fisica che l'astuzia. L'obiettivo finale? Portare a casa il premio di 1 milione di euro.The Couple avrà la Diretta 24h simile al Grande FratelloCome nel famoso Grande Fratello, anche in TheCouple i concorrenti vivranno sotto lo stesso tetto, osservati continuamente dalle telecamere. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Ilary Blasi Torna in TV: “The Couple” al via tra Attese e Polemiche sul Montepremi - Mentre cala il sipario su un'edizione del Grande Fratello che ha faticato a entusiasmare il pubblico, Mediaset è pronta a lanciare una nuova scommessa televisiva: "The Couple", il reality show che segna il ritorno in grande stile di Ilary Blasi. Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, interrotto solo da alcune apparizioni in programmi come Verissimo, la conduttrice romana si prepara a guidare un format inedito che promette scintille. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Ilary Blasi pronta a tornare alla guida del Grande Fratello? - Negli ultimi giorni si rincorrono voci sempre più insistenti su un possibile cambio di conduzione per il Grande Fratello. Se Alfonso Signorini dovesse lasciare il timone del reality, il nome più quotato per sostituirlo sarebbe quello di Ilary Blasi.Grande Fratello, Ilary Blasi sostituirà Alfonso Signorini?Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Biccy, dal magazine Nuovo tv, dopo l’addio a L’Isola dei Famosi, la conduttrice potrebbe tornare in prima serata con un programma che l’ha già vista protagonista in passato. 🔗mistermovie.it

The Couple, la reazione di Ilary Blasi alla morte del Papa e alla cancellazione della puntata e della diretta - Tra i programmi coinvolti anche The Couple, il dating show condotto da Ilary Blasi, che non è andato in onda né in versione registrata né in diretta, come inizialmente previsto. Ilary Blasi ... 🔗msn.com