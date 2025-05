Mister Movie | Antonella Clerici passa a Mediaset presto il Programma su Canale 5!

Doppio appuntamento in prima serata per l'amatissima AntonellaClerici! Il volto familiare di Rai 1 è pronto a sbarcare anche su Canale 5 con un nuovo progetto che la vedrà protagonista al fianco di un trio musicale italiano di.

Mister Movie | È sempre mezzogiorno, lo scherzo telefonico ad Antonella Clerici in diretta - La puntata del Martedì Grasso di "È sempre mezzogiorno" ha regalato momenti di pura comicità, grazie a uno scherzo telefonico architettato ai danni di Antonella Clerici. In un'atmosfera festosa e carnevalesca, la conduttrice è caduta vittima di un tranello che ha divertito il pubblico.È sempre mezzogiorno: Antonella Clerici Vittima di uno Scherzo Telefonico EsilaranteLa chiamata di un telespettatore ha dato il via alla comicità. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | “The Voice Senior”: La Storia di Monica Bruno Commuove Antonella Clerici - Monica Bruno: La Musica Come Rinascita Dopo il DoloreSei pronto ad ascoltare una storia che ti scalderà il cuore? A "The Voice Senior", Monica Bruno da Lecce ha letteralmente emozionato tutti con la sua interpretazione di "Tutt’al più" di Patty Pravo. Ma dietro la performance c'è molto di più di una semplice esibizione canora. Monica ha condiviso un momento molto personale, rivelando come la musica sia stata il suo primo amore e come, dopo un periodo buio segnato dalla malattia della madre, avesse perso la gioia di cantare. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Antonella Clerici Demolisce “Anora”: “Uno dei Film Più Brutti di Sempre” - Antonella Clerici ha espresso un giudizio estremamente negativo su "Anora", il film di Sean Baker che ha trionfato agli Oscar, definendolo "uno dei film più brutti, insulsi, inutili" che abbia mai visto. La conduttrice televisiva ha espresso il suo parere tramite un post su X, scatenando un dibattito tra i suoi follower.Un Giudizio Tagliente e InequivocabileIl commento di Antonella Clerici è stato breve ma incisivo: "Non buttate i soldi", ha aggiunto, rispondendo a un utente che si era detto intenzionato a vedere il film. 🔗mistermovie.it

